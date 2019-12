Il Vescovo in visita alla Mostra dei Presepi, stasera negozi aperti fino a tardi

Capo d’Orlando – Il Vescovo di Patti Mons. Guglielmo Giombanco, è stato in visita, ieri sera, alla mostra dei presepi nella Chiesa di Porto Salvo, a Capo d’Orlando. Accompagnato dal Sindaco Franco Ingrillì e dall’Assessore Sara La Rosa, il Vescovo si è soffermato su tutte le rappresentazioni della natività allestite dai presepisti ed ha ricevuto in dono un presepe raffigurante proprio Capo d’Orlando realizzato da Mariella Puglisi e Renato La Galia.

Proseguono, intanto le manifestazioni programmate nel calendario delle iniziative natalizie: stasera la via Veneto, nel tratto compreso tra la Via Libertà e la Via 27 Settembre, sarà chiusa al transito a partire dalle 20 per consentire lo svolgimento di “Commercianti in vetrina”. Sarà l’occasione per compiere gli acquisti di Natale nei negozi di Via Veneto e nelle strade adiacenti che hanno deciso di prolungare l’orario di apertura al pubblico fino alle 23,30. Aperte anche le casette sull’isola pedonale che espongono prodotti tipici e artigianali. Per le vie del centro cittadino, poi, suonerà il gruppo dei “Musici di Natale” che animeranno la serata con i brani della tradizione.

Domani, venerdì 20 dicembre, la chiesa di Porto Salvo ospiterà il concerto dello storico gruppo dei “Mandolini dei Nebrodi”, in una iniziativa curata dalle Associazioni Lions, Kiwanis, Rotary Club, Fidapa, Circolo Aurora e Associazione Culturale “L’Avvenire”.

Infine, Babbo Natale e i suoi elfi sono sempre operativi nel Villaggio di Natale nel piazzale IV luglio adiacente la stazione ferroviaria con attrazioni per grandi e bambini.

