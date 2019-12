Aldebaran Onlus sempre presente nelle iniziative per la difesa dei diritti delle donne e della vittime di violenza

Gioiosa Marea – In occasione dell’allestimento dell’albero della famiglia in piazza Tonnara a San Giorgio di Gioiosa Marea, è stata presentata anche l’iniziativa della panchina rossa in collaborazione con le associazioni del posto Borgo Marinaro e Pro Loco e del patrocinio del comune di Gioiosa Marea.

La panchina è stata dipinta dai bambini della scuola primaria dell’istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti”. L’associazione Aldebaran Onlus, presieduta dall’avvocato Antonella Marchese, con l’obiettivo di dare risposte concrete a problematiche sempre più pressanti, intende contribuire attivamente all’educazione delle giovani generazioni al rispetto delle differenze e alla parità di genere nell’ottica della prevenzione e della sensibilizzazione.

Gli Avv.ti Antonella Marchese (presidente Aldebaran), Maria Tindari Impellizzeri (segretario Aldebaran) e Lory Jane Amato (responsabile dello sportello di Ascolto di San Giorgio) hanno precedentemente fatto incontri a scuola con i ragazzi per dialogare con loro sull’importanza del coraggio della denuncia e dell’ascolto delle vittime di violenza.

Aldebaran, molto attiva sul territorio, ha ben 3 sportelli di ascolto: nella propria sede del tribunale di Patti, a San Giorgio di Gioiosa Marea e Sant’Agata di militello per svolgere al meglio attività di consulenza e assistenza alle vittime di violenza.

In particolare L’Avv Lory Jane Amato ha spiegato il senso del simbolo del posto occupato: “Un monito per la difesa dei diritti delle donne contro la violenza di genere che spinge alla riflessione rispetto ad un fenomeno che coinvolge fortemente il sociale e focalizza l’attenzione dell’opinione pubblica sul ricordo costante che il “posto occupato” da una donna vittima di violenza lascia un vuoto che non può e non deve essere dimenticato. La violenza sulle donne comincia nel piccolo quotidiano ed è proprio qui che va fermata”.

“Non è amore se vi picchia, se vi mortifica, se vi controlla; non è amore se non vi lascia libere. È importante comprendere e ricordare che nei rapporti tra due persone non si devono mai tollerare situazioni di violenze e prevaricazioni. Per questo abbiamo voluto patrocinare questa iniziativa della panchina rossa, a ricordo di tutte le donne vittime di violenza”, queste le parole dell’avv. Antonella Marchese, Presidente dell’Associazione Antiviolenza Aldebaran Onlus, a margine della cerimonia.

