L’oroscopo di domenica 29 dicembre 2019

Ariete: All’interno della coppia un dissidio potrebbe volgere a vostro favore, ma soprattutto può favorire una domenica molto più rilassante e serena.

Toro: sarete leggermente sovrappensiero e qualche parente vi farà scendere nuovamente “sulla Terra” per poter prendere questa domenica per organizzare i giorni seguenti.

Gemelli: La settimana è stata difficile. Qualche imprevisto lavorativo nella domenica vi darà dello stress in aggiunta.

Cancro: La tristezza di questi giorni vi ha letteralmente messi a dura prova e, ora come ora, preferirete godervi questa domenica, poco “impegnativa” dal punto di vista della famiglia.

Leone: Anche se è domenica, la testa è sempre al lavoro. Alcune situazioni vanno risolte ma vivete la giornata con calma, al resto penserete domani.

Vergine: la vostra proverbiale “pignoleria” sicuramente sarà messa da parte. Oggi è una giornata di festa da trascorrere al massimo con i vostri cari.

Bilancia: Il fine settimana sul lavoro è stato impegnativo e avete trascurato il resto. In amore non riuscirete a ritagliare del tempo per voi ed il partner. Cercate almeno di essere presenti per la famiglia.

Scorpione: Si avvicina l’anno nuovo e con esso nuove idee e nuove speranze. Le abitudini, però, sempre le stesse. Posate quel pc e divertitevi con gli amici e i parenti.

Sagittario: la passione sarà la protagonista della vostra domenica. Con il partner ci saranno faville, ma anche dei momenti di riflessione per la vostra relazione e tanti progetti per mandarla avanti.

Capricorno: Continua il vostro weekend di fuoco, con un’altra domenica dall’intesa perfetta con il partner. Non sprecatela!

Acquario: Lo stress accumulato nel periodo è davvero tanto. Dovreste cercare di ritagliarvi più spazio per voi stessi e rilassarvi. Vi farà bene.

Pesci: domenica sicuramente e decisamente spensierata e soprattutto priva di difficoltà sul posto di lavoro. Per chi è a riposo, è la giornata adatta per un po’ di sana attività fisica.