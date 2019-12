L’oroscopo di sabato 28 dicembre 2019

Ariete: intriganti. Il vostro umore, anche se piuttosto basso, potrebbe davvero essere un dettaglio che farà la differenza con una conquista inaspettata.

Toro: il sabato sarà incentrato sullo shopping ed anche per qualche sfizio di stampo alimentare.

Gemelli: sarete in vena di vacanze e finalmente vi dedicherete alla famiglia, al partner e nel sabato focalizzerete la vostra attenzione sulle amicizie.

Cancro: Annata bella intensa, la vostra. Questa settimana di “stallo” fra le festività vi farà tirare un sospiro di sollievo. Iniziate con un sabato positivo.

Leone: durante questo sabato esprimerete incertezza, manifestando un certo disappunto per le distrazioni delle festività che nei giorni scorsi vi hanno tolto parecchio tempo da dedicare a lavoro.

Vergine: Tante novità lavorative vi attendono in questo sabato, ma anche dei momenti in cui farete un bilancio complessivo dell’anno che sta per lasciarci.

Bilancia: il lavoro potrebbe presentare qualche insidia burocratica, quindi fate attenzione agli affari che concludete e non siate troppo frettolosi con gli accordi a lungo termine.

Scorpione: l’umore in rialzo vi darà l’occasione di uscire, magari in solitaria, per potervi riprendere dal “caos” natalizio e ritornare alla quotidianità. Meglio fare del lavoro extra in vista della pausa di capodanno.

Sagittario: Giornata davvero super su tutti i fronti. Avrete grandi risultati in tutto ciò che vorrete realizzare. Ottime le collaborazioni con i colleghi sul posto di lavoro.

Capricorno: sarete galanti e seducenti con il partner, e con un po’ di fortuna sarà anche più facile concludere in meglio una eventuale discussione. Le gelosie non intaccheranno la vostra fiducia nel partner.

Acquario: anche se avrete poco da fare in questi giorni dal punto di vista lavorativo, lo stress purtroppo sarà il vostro “compagno di viaggio” di questo sabato. Dovreste cercare di ritagliarvi più spazio per voi stessi e rilassarvi.

Pesci: qualche nostalgia passata riaffiorerà nel sabato, di certo un giorno non facile. Ancora un po’ diffidenti con il partner.