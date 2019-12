L’oroscopo di sabato 21 dicembre 2019

Ariete: Occuparvi e preoccuparvi per qualcuno oggi potrebbe aiutarvi a sentirvi migliore, meno immobili di fronte alle nuove sfide. Essere generosi sarà insomma un modo alternativo per non rimanere a corto di energia, di entusiasmo.

Toro: Il pomeriggio sarà un momento da affrontare con calma e con delicatezza. Perché la Luna entrerà in opposizione e andrà subito a disturbare le promesse mancate di Urano, ma anche la freddezza e il distacco di questa nuova Venere, facendovi sentire poco interessanti.

Gemelli: Curioso e paradossale questo sabato. A metà giornata la Luna smetterà di esservi simpatica, quando vi raccomanderà di impegnarvi per alcune piccole questioni che non dovrebbero essere trascurate, che meritano attenzione e precisione.

Cancro: Nella seconda parte di oggi il Cancro ritroverà slancio, energia e voglia di imporsi. Il look diventerà più leggero, più brillante, anche se non sempre accetterete le proposte e le situazioni evitando di dire quello che pensate. Non siate troppo insofferenti.

Leone: Nonostante umori forse non sempre ottimali e brillanti, il Leone oggi troverà la voglia di sorridere, di divertirsi un po’, di celebrare insomma un sabato molto natalizio e che non sia così spento, così immobile.

Vergine: Nella seconda parte della giornata sarete in grado di mettere meglio in evidenza le vere emozioni. E sarete anche particolarmente adatti all’amore. Muovetevi con leggerezza e un po’ di attenzione.

Bilancia: Passato l’effetto emotivo della Luna, ecco che potreste andare un po’ a corto di energie, di entusiasmi. Perché nonostante un look ottimista e costruttivo, non mancherà una certa insoddisfazione, la voglia di percepire insomma cose diverse, più interessanti.

Scorpione: La Luna sarà nel segno nella seconda parte del sabato, e subito si farà notare, si farà sentire. Perché potreste diventare un po’ insofferenti verso le solite cose, verso le abitudini che qualcuno forse vi proporrà. Siate comprensivi.

Sagittario: Vivete questa giornata in compagnia del Sole al massimo, tenendo alti gli entusiasmi, gli umori, diventando gentile e interessante con chi vi è vicino. Poche cose per rendere subito speciale questo momento così vicino al Natale.

Capricorno: La Luna oggi vi proporrà un sabato diverso, speciale, e non solo perché siamo ormai a pochi giorni da Natale. Se deciderete di dare retta a persone e situazioni, infatti, potrete aprirvi a nuove occasioni e alla capacità di immaginare un presente che sia alternativo.

Acquario: La Luna oggi potrebbe spiegarvi che cosa forse non vi piace troppo del presente. Venere nel segno aiuta a essere più ottimisti ma ci sarà anche bisogno di percepire proposte, idee, di avere la sensazione che non proprio tutto rimanga fermo.

Pesci: Umori e sensazioni andranno migliorando sensibilmente nella seconda parte del giorno. Potrete contare su una Luna amica, su proposte e emozioni che si facciano sentire, amare, che non lascino mai indifferenti.