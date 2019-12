L’oroscopo di venerdì 27 dicembre 2019

Ariete: il vostro rapporto con il partner sarà messo a dura prova da qualche incomprensione, la quale potrebbe crescere a dismisura. Dopo una lunga riflessione qualcuno potrebbe anche prendere decisioni drastiche.

Toro: avrete più energie per la famiglia, magari per risolvere un problema presentatosi all’ultimo minuto. La vostra celerità nell’affrontarlo sarà la chiave di volta per acquistare maggiore fiducia e stima.

Gemelli: sarete molto più efficienti sul posto di lavoro, e molti comprenderanno il ruolo che realmente meritate. Meglio essere più cauti con gli affetti, potreste utilizzare parole che creeranno malumori.

Cancro: probabilmente avrete molti più sorrisi di circostanza rispetto a quelli autentici da sfoderare. Sarà un periodo in cui si presenteranno bilanci che vi faranno comprendere fin dove siete arrivati dall’inizio dell’anno fino ad ora.

Leone: la giornata sarà divisa fra lavoro e affetti, ma vi ritaglierete sicuramente del tempo per voi e per i vostri amici. Ancora qualche acquisto potrebbe essere necessario per la casa, oppure per qualcuno in particolare.

Vergine: sarete in compagnia di amici che vi faranno divertire. Le chiacchierate saranno il punto focale del vostro pomeriggio, che organizzerete in casa oppure in un posto a voi familiare. Saranno favoriti anche gli hobby.

Bilancia: ritornare sul posto di lavoro sarà molto duro, ma con un po’ di sforzo riuscirete a portare a termine la giornata senza procurarvi stress inutilmente. Attenti alla salute, dovreste praticare un po’ di sport.

Scorpione: sarete molto più parsimoniosi rispetto ai giorni precedenti, ora considererete i vostri risparmi come un tesoro da salvaguardare. Nel frattempo il lavoro vi darà qualche contrattempo.

Sagittario: la tenerezza della compagnia in famiglia vi contagerà anche in questa giornata. Difatti vi metterete a disposizione per eventuali faccende di casa o per risolvere i dilemmi di qualche parente.

Capricorno: colmi di idee e di iniziative, i colleghi potrebbero affidarsi interamente a voi per degli incarichi piuttosto difficili. Gli affari si concluderanno prima che sopraggiunga la serata in modo soddisfacente.

Acquario: tranquillità. Non sarete più arrabbiati come nel corso della settimana, ma vi distenderete e sarete anche più gentili con chi vi circonda. Dovrete comunque mantenere il vostro equilibrio senza che questo si alteri.

Pesci: un po’ di malumore sarà al centro della vostra giornata, ma il lavoro sarà ottimo per distrarsi e anche per fare i vostri primi guadagni dopo un po’ di tempo. Forse sarete più concilianti con il partner, se sarà disposto ad ascoltarvi.

