L’oroscopo di martedì 24 dicembre 2019

Ariete: potreste trovare argomenti di contrasto con i vostri colleghi per cui avvierete una serie di litigi non del tutto sanabili nell’immediato. Dovreste essere più concilianti per poter trascorrere questi giorni in modo tranquillo.

Toro: in attesa. Conclusi alcuni accordi, attenderete qualche giorno per vedere finalmente i frutti del vostro lavoro e sfruttarli ancora per questo periodo di festività. In amore potrebbe accendersi qualche discussione di lieve entità.

Gemelli: teneri. Ci saranno momenti con il partner in cui vi sentirete liberi di esprimervi con tutta la tenerezza e la passione di cui disponete. In serata ci sarà tanto divertimento con i familiari.

Cancro: vi lascerete andare con il partner e vi sentirete più gioiosi rispetto alle ore precedenti. Il consiglio per una maggiore tranquillità sarà quello di divertirvi senza arrabbiarvi per cose futili.

Leone: questa giornata lascerete da parte il lavoro per dedicarvi interamente alla famiglia e a tirare fuori la vostra creatività per far divertire chi vi circonda. Le persone attorno a voi ne saranno entusiaste.

Vergine: sarete contenti di fare regali e di impacchettare pensierini per i vostri amici. Avrete modo di prendervi anche cura di voi stessi in modo semplice e per niente stancante. Lavoro messo da parte.

Bilancia: pensare troppo vi indurrà ad essere poco rilassati. In questo modo potreste non godere appieno della serata, però ci sarà qualche amico sincero a trascinarvi in una dimensione più rilassata.

Scorpione: per il momento i cattivi pensieri lasciateli da parte. Ora come ora sarà molto più utile avere un umore più spensierato, così anche il partner sarà nell’atmosfera giusta per festeggiare la vigilia.

Sagittario: pomeriggio di divertimento all’aria aperta con gli amici e poi cena con i parenti. Sarete davvero felici di condividere ciò che avete preparato con chi amate. Sorvolate su eventuali persone che vorranno rovinare il vostro umore.

Capricorno: il partner potrebbe farvi presente qualcosa di importante da fare prima della serata, ma voi sarete abbastanza efficienti da risolvere tutto in poco tempo senza stressarvi troppo.

Acquario: irritati. Forse non sarete in linea con l’atmosfera natalizia, ma sicuramente farete di tutto per smorzare la tensione che avete accumulato negli ultimi giorni. Vi basterà un sorriso e sarete pronti per la festa.

Pesci: se la mattina e il pomeriggio potrebbero essere dedicati al lavoro o qualche hobby manuale, la sera sicuramente non vi risparmierete in giochi e conversazioni interessanti da intavolare.

it.blastingnews.com