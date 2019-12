Partito il programma de “La Magia del Natale” a Mirto

Mirto – Ha preso il via ieri sera, con il Presepe Vivente a cura degli alunni delle Scuole di Mirto e Frazzanò, il programma de “La Magia del Natale 2019”.

Le manifestazioni de “La Magia del Natale” vengono organizzate dall’Amministrazione Comunale mirtese, in collaborazione con l’Unione dei Comuni dei Nebrodi, l’Associazione culturale “Vivere Mirto“, l’Associazione musicale “Giuseppe Verdi“, il Gruppo “Green Peace“, Ernesto Bar e la Polisportiva Mirto.

Tra gli appuntamenti natalizi sono previste degustazioni, buona musica, recite e divertimento per i più piccoli. E’ compreso nel programma natalizio anche il Festival dell’olio di oliva dei Nebrodi, che si svolgerà Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre.

Da segnalare il cinquantesimo anniversario della fondazione della Polisportiva Mirto, con una festa Domenica 29 Dicembre. Si terranno per l’occasione un incontro di calcio tra vecchie e nuove glorie al campo sportivo e un torneo di calcetto del settore giovanile, presso il campetto di Via San Rocco. In serata, in Piazza Vittorio Emanuele, ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali.

La musica sarà presente con i concerti della Banda Musicale “G. Verdi“, del gruppo “I Mandolini dei Nebrodi“, di musica jazz con Pino Tiranno, e con il concerto di Capodanno del gruppo “Green Peace“.

Mirto