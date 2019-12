Milazzo e la Valle del Mela si uniscono alla Campagna Nazionale Magliette Bianche

Milazzo – Magliette bianche anche a Milazzo. Si terrà Domenica 22 dicembre alle ore 18.00 nell’isola pedonale di via Giacomo Medici la manifestazione simbolica per la Campagna Nazionale Magliette Bianche. Si tratta di un evento a livello nazionale, che vedrà in moltissime piazze italiane tante magliette bianche riunite per chiedere il risanamento e la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale.

Un vero e proprio flash mob al quale anche la Valle del Mela, Milazzo e tutti i comuni della fascia tirrenica che fanno parte del Sin, prenderanno parte. Per partecipare basta indossare una maglia bianca.

Questo, simbolicamente, vuole rappresentare l’iniziativa pacifica che non ha alcun distintivo, ma che si pone come obiettivo solo il raggiungimento della bonifica dei territori. I Sin sono delle aree contaminate molto estese classificate come pericolose dallo Stato Italiano. Queste aree necessitano di interventi di bonifica.

Inizialmente quelli individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio erano 57 (28 dei quali interessano la fascia costiera) sparsi in tutta Italia. Successivamente, a inizio 2013,sono stati ridotti a 39.

Milazzo