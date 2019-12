Prosciolti i veterinari accusati di aver falsificato documentazione

Patti – Il gup del Tribunale di Patti, Ugo Molina, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Federica Urban, ha prosciolto dall’accusa di omissione in atti d’ufficio due veterinari dell’ASP di Messina, e al tempo dei fatti, in servizio a Sant’Agata Militello. Si tratta del dottore Carmelo Gambino, difeso dall’avvocato Giuseppe Mancuso, e del dottor Domenico Magliarditi, difeso dall’avvocato Francesco Amato.

La vicenda risale al 2016, quando un allevatore di Acquedolci, riferì alla Polizia di Stato, impegnata a tempo nel contrasto ai reati relativi ad illeciti commessi nel settore dell’allevamento del bestiame, che tre veterinari dell’ASP di Messina, Gambino, Magliarditi e Camera, nell’ambito dei controlli sanitari di profilassi di Stato per la eradicazione delle malattie degli animali, avevano falsificato documenti ufficiali allo scopo di evitare un controllo su un bovino del suo allevamento.

Tale dolosa omissione, a dire dell’allevatore, aveva procurato all’azienda di famiglia un notevole danno conseguente al mancato rimborso di un contributo previsto dalla legge. Da qui L’originaria doppia contestazione ai tre veterinari, che venivano accusati dei reati di falso in atto pubblico ed omissione in atti d’ufficio, da compiere senza ritardo, per ragioni di sanità.

Il dottore Camera, difeso dall’avvocato Alfio Pappalardo e giudicato separatamente, era stato già assolto dal Tribunale collegiale di Patti.

I difensori dei tre veterinari non escludono iniziative finalizzate all’accertamento delle responsabilità di una verosimile manipolazione del sistema informatico nazionale, posto che in realtà nella fase delle indagini preliminari, si è avuto modo di accertare sospette contraddizioni, fra il numero degli animali presenti in stalla e quelli risultanti dalla cosiddetta “banca dati bovina”.

Patti