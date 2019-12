Mistretta, previsto un secondo bando per l’aggiudicazione di altri lotti di proprietà comunale

Mistretta – La Commissione straordinaria, che amministra l’Ente amastratino a seguito dello scioglimento per mafia del Comune, in linea con quanto programmato, conferma che il prossimo 23 dicembre sarà pubblicato il secondo bando per l’aggiudicazione, agli aventi diritto, di altri lotti di terreno di proprietà comunale, già sottoposti alle verifiche del competente Ufficio Tecnico.

I Commissari ritengono che entro la fine di quest’anno, o comunque entro la prima decade di gennaio 2020, saranno pubblicati gli ultimi bandi in modo da consentire, alla nominanda Commissione giudicatrice di stabilire, a buste chiuse, i criteri generali che sovraintenderanno alle procedure concorsuali, volte a verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme regolamentari, all’uopo emanate in linea con la normativa di settore vigente.

I Commissari ribadiscono che il combinato disposto degli articoli del Regolamento che afferiscono al diritto di prelazione in favore dei precedenti aggiudicatari, per la massima parte mistrettesi, e il diritto di precedenza che può essere vantato dai soggetti con la residenza storica più antica, costituisca il miglior baluardo possibile per salvaguardare gli interessi dei “cives amastratini“, sane forze realmente produttive e volano di ricchezza per Mistretta stessa.

I regolamenti e la relativa disciplina attuativa emanata, nonché le direttive date agli Uffici Tecnico e Ragioneria, sono strumentali al raggiungimento dello scopo prefissato e cioè quello di pervenire ad una perfetta sintesi tra gli interessi economici del Comune (trovato, al momento dell’insediamento dei Commissari, allo sbando, in gestione finanziaria provvisoria, senza bilanci adottati ed in forte crisi amministrativa, tecnica e contabile) e gli interessi degli allevatori ed agricoltori di Mistretta in particolare e del comprensorio nebroideo in generale.

I Commissari ritengono che, qualunque altra attività volta a modificare o rivisitare i principi regolamentari, già resi pubblici alla cittadinanza che, peraltro, in più occasioni, ha espresso solidarietà e compiacimento per i risultati raggiunti, consentendo, di già, di rompere un sistema che, in passato, ha garantito soltanto pochi, a danno di molti, rischierebbe di bloccare o ritardare il percorso di risanamento e ripristino di legalità, già avviato, con la conseguenza di arrecare un danno grave e irreparabile alle forze produttive mistrettesi che vedranno esposto a serio rischio il mantenimento dei titoli indispensabili per poter beneficiare degli aiuti comunitari, già a partire dal nuovo anno.

