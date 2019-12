Fondi rustici: gli allevatori di Mistretta manifesteranno domani, lungo le vie della città

Mistretta – Gli allevatori e i cittadini di Mistretta domani giovedì 19 manifesteranno lungo le vie della città. Lo scopo è rivendicare i diritti di uso civico e chiedere un tavolo tecnico, attraverso cui ridiscutere alcuni punti del bando sui fondi rustici.

La manifestazione pacifica prevista dalle 10.30 di domani e fino alle 12.30, partirà da piazza San Felice e raggiungerà il palazzo municipale di Mistretta.

“L’uso civico sui terreni di Mistretta esiste, ma nella stesura del bando non si tiene conto che i cittadini di Mistretta vantano appunto l’uso di diritto civico – afferma il portavoce Manuel Ribaudo. In virtù del bando che è stato emanato, i cittadini di Mistretta, non hanno una sorta di ‘diritto di precedenza’ su chiunque volesse intervenire all’interno del bando di gara“.

“Tutti gli allevatori ritengono – continua il portavoce Ribaudo – che il proprio territorio sia una risorsa economica spendibile per chi del territorio ne fa parte. Ciò non significa che non venga accettato l’imprenditore o l’allevatore che non è cittadino di Mistretta, ma non tenere in considerazione di essere cittadino amastratino che lavora e opera nel territorio di Mistretta non è possibile. Mistretta ha bisogno di rinascere e deve avere quella forza in grado di sensibilizzare l’opinione pubblica e la commissione prefettizia. Abbiamo bisogno di essere ascoltati e di intervenire per essere primi nel nostro territorio“.

Gli allevatori chiedono con fermezza un tavolo tecnico per ridiscutere e rivedere alcuni punti del bando, ricordando che sul tavolo di discussione, l’ago della bilancia dovrà spostarsi sull’uso dei diritti civici, sul principio di precedenza assoluta a garanzia dei propri diritti di cittadini amastratini.

