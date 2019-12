Il Natale prende il via anche a Sinagra, pubblicato il calendario delle varie manifestazioni

Sinagra – Pubblicato il programma delle manifestazioni natalizie che si svolgeranno in questo periodo di festività, ricco di eventi variegati che hanno avuto inizio a partire dallo scorso 6 dicembre 2019, con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza San Teodoro.

Di seguito il comunicato che rende noto il calendario del Natale sinagrese 2019:

L’amministrazione comunale di Sinagra guidata dal Sindaco Nino Musca ha diramato questa mattina il calendario degli eventi in programma per il periodo natalizio 2019/2020 organizzati in collaborazione con le associazioni locali e con il patro cinio dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

Gli eventi natalizi hanno avuto inizio lo scorso 6 dicembre 2019 quando in piazza San Teodoro si è tenuta la cerimonia di accensione dello spettacolare albero di Natale “illuminato” dalla presenza dei bambini delle scuole sinagresi.

Sarà il pranzo per gli anziani che si terrà venerdì 20 dicembre, presso i locali della residenza San Leone, ad inaugurare gli eventi del Natale sinagrese 2019.

Un calendario ricco che vede la conferma di manifestazioni ormai diventate un appuntamento fisso nella programmazione degli eventi natalizi del centro nebroideo e, in particolare, martedì 24 dicembre in Piazza San Teodoro alle ore 17.00 si terrà la tradizionale accensione del “Fuoco di Natale” sotto l’albero; e ancora, nell’ormai consueta data del 26 dicembre il Concerto di Natale a cura dell’associazione musicale V. Bellini (ore 18.00, Palazzo Salleo).

Domenica 29 dicembre, alle ore 17.00 nei locali della Sala Consiliare, sarà ospitata la cerimonia di consegna delle pigotte Unicef ai bambini nati a Sinagra nell’anno 2019 e lunedì 30 dicembre, alle ore 17.30 al Palazzo Salleo, sarà presentato il Calendario Pro Loco 2020 e si proseguirà con la premiazione degli orti.

Venerdì 27 dicembre (dalle ore 16.00) una grande novità dedicata soprattutto ai bambini e ai più giovani: la piazza San Teodoro diventerà lo scenario per una “Tombolata vivente”. Nella stessa serata dalle ore 19.00 ci si divertirà con il torneo di briscola organizzato dall’ADP Sinagra Calcio.

Naturalmente i momenti dedicati ai più piccoli non finiscono qui: lunedì 6 gennaio dalle ore 18.00 presso il locali dell’Area mercatale “Arriva la Befana”.

E ancora due manifestazioni sono proposte dalla Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra presso i locali dell’Oratorio parrocchiale: Domenica 29 dicembre dalle ore 21.00 “Serata giovani” e domenica 5 gennaio dalle ore 19.00 tombolata con le famiglie e i bambini del catechismo.

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020 ritorna l’appuntamento con la XXII edizione del Torneo Intercomunale di Scacchi “Città di Sinagra”.

Inoltre, venerdì 3 gennaio, ore 20.30 presso la sala consiliare di Sinagra, l’Avis organizza “Il Cervellone”.

Ritornano gli appuntamenti con le serate danzanti.

Il 31 dicembre nei locali dell’area mercatale musica e divertimento “Aspettando il 2020”; questa sarà la prima di una lunga serie di serate danzanti che ci accompagneranno tutti i sabati fino al Carnevale 2020.

La grande novità di quest’anno è che dopo anni di assenza ritorna a Sinagra il gruppo dei “Castagna Show”.

Infine, nella suggestiva location del Palazzo Salleo, dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 sarà ospitata la mostra dei presepi che verrà inaugurata Domenica 22 dicembre alle ore 17.30, mentre sabato 4 gennaio 2020 alle ore 18.30 avrà luogo la premiazione del concorso il “Presepe più originale”.

Sinagra