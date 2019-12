Arrestati il sindaco di Villa San Giovanni e gli amministratori di Caronte & Tourist

Messina – Al centro dell’inchiesta della procura di Reggio Calabria battezzata Cenide, che ha portato all’arresto tra gli altri, dei vertici di Caronte& Tourist ci sarebbero appalti pubblici aggiustati, telecomandati, per favorire sempre e solo la holding internazionale “padrona” secondo la procura Reggina del traghettamento tra Reggio Calabria e Messina.

In manette sono finiti il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, di Forza Italia, fratello del senatore Marco Siclari; il presidente della Caronte, Nino Repaci; l’amministratore delegato Calogero Famiani; il geometra Giancarlo Trunfio dell’Ufficio Tecnico del Comune; un vigile urbano, Vincenzo Bertuca; l’Ingegnere Francesco Morabito, capo dell’Urbanistica.

I reati contestati sono a vario titolo corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, falso in atto pubblico e, solo per un indagato, concorso esterno in associazione mafiosa.

Le indagini prendono le mosse dal progetto per la riorganizzazione dell’area Villa AGIP a Villa San Giovanni con la realizzazione di un nuovo impianto di bigliettazione e connessa automazione da parte della società Caronte & Tourist Spa. Tale vicenda ha visto da un lato il coinvolgimento di Antonino Repaci e di Calogero Famiani, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della C&T Spa e dall’altro il diretto interessamento di Francesco Morabito e del geometra Giancarlo Trunfio, attuale responsabile del Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Villa San Giovanni il primo e dipendente del Comune e facente funzioni di responsabile del Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Villa San Giovanni il secondo.

Le indagini sono state condotte dai Sostituti Procuratori distrettuali di Reggio Calabria Walter Ignazitto e Gianluca Gelso, e si sono avvalse anche delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Cristiano. Come scrivono i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria «in cambio della promessa di assunzione di Gianluca Trunfio, figlio di Giancarlo, da parte della Caronte & Tourist S.p.A., Morabito e Trunfio hanno adottato un provvedimento autorizzativo illegittimo» per consentire alla compagnia di navigazione la rapida realizzazione dell’opera, in assenza di un regolare titolo edilizio. E poi ancora «i manager indagati, hanno promesso di elargire utilità ad amministratori comunali, che in cambio hanno asservito la loro pubblica funzione agli interessi privati della società di navigazione».

Repaci avrebbe fatto pressioni in particolare sul sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, per assicurarsi l’affidamento dell’area sulla quale la sua società aveva progettato la realizzazione dei lavori in argomento, area che tuttavia risultava di proprietà ANAS. Nell’indagine sono stati documentati altri casi di corruzione sul versante calabrese. In manette oltre a Repaci, Famiani, Morabito e Trunfio sono finiti Vincenzo Bertuca agente della polizia municipale di Villa San Giovanni oggi in pensione, Gaetano Bevacqua, imprenditore nel settore della ristorazione, gli ingegneri Giovanni Marco Morabito e Alessandro Taverriti e gli architetti Tindara Orsino e Antonio Artino. Sospensi dall’esercizio di pubblici ufficio servizi per 12 mesi i dipendenti comunali Francesca Gangemi, Giovanna Tedesco, Mario Pitasi, Vincenzo Cama, Rocco Messina e Alessandro Iacono.

Messina