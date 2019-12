Approvata graduatoria assegnazione alloggi IACP siti nel comune di Pettineo

Pettineo – A conclusione dell’iter amministrativo e delle correlate attività di verifica effettuate da parte della Commissione nominata dal Sindaco, sulle condizioni dichiarate dai concorrenti in ordine alla situazione reddituale e alle residenze, oggi l’Ufficio Tecnico ha approvato la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel comune di Pettineo.

Si conclude così, nel migliore dei modi per le famiglie che avevano presentato l’istanza, l’anno in corso; con la pubblicazione della graduatoria provvisoria infatti, non pervenendo osservazioni o reclami entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune, con apposito decreto sindacale si provvederà all’assegnazione degli alloggi ad oggi liberi, contestualmente alla stipula del contratto a cura dell’Istituto Autonomo Case Popolari per quelli di proprietà o in gestione da parte dello IACP.

“Un passaggio significativo che ci consente di rispondere con i fatti concreti, ha affermato il Sindaco, ai bisogni dei nostri concittadini, sostenendo il diritto alla casa delle persone più in difficoltà; nel giro di un anno abbiamo raggiunto un traguardo storico: la pubblicazione di una nuova graduatoria che la Comunità aspettava da anni. Finalmente potremo assegnare in maniera pubblica e trasparente gli alloggi ERP disponibili sul nostro territorio dopo che per decenni non si era mai provveduto ad aggiornare la precedente graduatoria predisposta in seguito ad un bando dell’anno 1993. Proprio in questi giorni poi si stanno completamento i lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza dei cornicioni, su 2 delle palazzine di proprietà comunale, mentre all’inizio dell’anno verranno avviati quelli sulle palazzine gestite dallo IACP e per le quali a seguito del finanziamento concesso dall’Assessorato alle Infrastrutture, l’Istituto ha già esperito la gara d’appalto Grazie al Nostro incessante lavoro, e alla presenza continua e costante, passo dopo passo, riusciamodistricandoci in mezzo alle tante difficoltà che attraversano i piccoli Comuni a portare avanti il nostro programma elettorale, e ricambiare così la fiducia che in tantissimi hanno riconosciuto all’intero gruppo “Pettineo Domani” al momento delle elezioni. Ancora una volta un plauso e i miei ringraziamenti vanno a quei dipendenti comunali che affiancano l’Amministrazione nel lavoro quotidiano senza risparmiarsi; un sentito ringraziamento poi và anche all’intero gruppo di maggioranza “Pettineo Domani”, sono orgoglioso della squadra e del clima che si respira al nostro interno, si parla, ci si confronta, ma quando è il momento di prendere le decisioni, sappiamo quali sono quelle giuste da prendere, quelle che vanno nella direzione di garantire l’interesse di tutti Noi ma soprattutto dei Cittadini che ci onoriamo di rappresentare”.

Pettineo