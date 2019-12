Il 26 dicembre e il 4 gennaio ritorna il presepe vivente ad Oliveri

Oliveri – Ritorna il Presepe Vivente di Oliveri organizzato dal Circolo Mcl sez. Oliveri, dal Centro Fisiotek, dal gruppo A braccia aperte con il patrocinio del Comune di Oliveri.

La manifestazione, quest’anno, giunta alla quinta edizione, prevede diverse novità e sarà messa in scena nei giorni 26 Dicembre e 4 Gennaio 2020 dalle ore 18.00.

Si conferma, quindi, la formula vincente degli antichi mestieri siciliani ambientati all’interno del suggestivo Vico Capraio, dove i figuranti in abito tipico daranno vita ad uno spettacolo da favola.

“Sarà una narrazione meraviglia tra ricordi e nostalgia –spiegano gli organizzatori- che ci rammenta cosa eravamo, perché non abbiamo bisogno di gloria, bensì solo di storia, per non perdere le radici del passato. Nel rinnovarsi, il Presepe Vivente di Oliveri punta all’essenza e al cuore dell’identità siciliana.”

Oliveri