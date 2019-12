Partita la ricostruzione della carreggiata di destra del viadotto Ritiro

Messina – È trascorso più di anno dallo svaro dell’impalcato del viadotto Ritiro. In questi mesi la Toto Costruzioni, la società che si è aggiudicata l’appalto per la messa in sicurezza dell’impalcato, ha proceduto secondo programma, superando vari intoppi, e così ieri i primi 34 metri della nuova struttura sono stati tirati in avanti grazie ad uno strumento, l’alambecco, che nei prossimi mesi consentirà di posizionare l’intera struttura.

È quindi cominciata proprio ieri la ricostruzione della carreggiata di destra del viadotto che nel sua nuova struttura risponderà alle nuove normative sismiche. Entro gennaio 2020 dovrebbero essere quattro le campate coperte per un’estensione di 170 metri complessivi. Questa prima parte del nuovo viadotto poi dovrà essere abbassata di 4 metri e mezzo rispetto all’attuale quota.

La parte restante di viadotto verrà posizionata utilizzando un sistema diverso come ha spiegato il direttore dei lavori, ingegnere Piero Certo: «La nuova struttura sarà più leggera rispetto quelle usate per costruire il viadotto. Inoltre prevedono già le basi su cui sarà sufficiente fare la colata di cemento e poi stendere l’asfalto per ultimate il lavoro».

Messina