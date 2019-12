lI Giuramento di Ippocrate, convegno sulla vocazione per lo studio della medicina

Ficarra – Le professioni sanitarie, oggi, costituiscono un investimento di valore per le nuove generazioni, poiché garantiscono la possibilità di un’occupazione certa. Basti pensare ai dati su una popolazione che invecchia e che richiede sempre più servizi sanitari di qualità.

In tal senso, giovedì con inizio alle ore 10,00, a Ficarra si svolgerà un convegno dal titolo “il Giuramento di Ippocrate”.

Un evento unico nel suo genere che coinvolgerà ragazzi di 13 e 14 anni e, avrà come scopo quello di far nascere la vocazione per lo studio della medicina. L’investimento in termini di valore sociale è molto alto, dove medici bravi e motivati, determinano di fatto un incremento futuro del capitale sociale e di conseguenza maggiori servizi di qualità sul territorio.

Proprio per la sua unicità a livello mondiale, all’evento partecipa l’università degli studi di Messina, l’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della provincia di Messina, Il Rotary club International “Terra del Tindari” di Patti, Dirigenti dell’ASP di Messina, Dirigenti della RSA “Villa Pacis” per la terza età e numerosi e autorevoli relatori di spessore accademico o con consolidata e prestigiosa carriera professionale.

“L’istituto Comprensivo di Brolo in questo modo – afferma il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – celebrerà le professioni mediche e coloro che ogni giorno salvano numerose vite umane, un investimento e un auspicio affinché le nuove generazioni intraprendano questa strada per il loro futuro”.

