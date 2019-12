Varato programma natalizio a Castell’Umberto

Castell’Umberto – Con il quasi arrivo del Santo Natale, anche a Castell’Umberto è stato varato un programma di manifestazioni ed eventi.

Detto delle serate tenutesi in contrada Sfaranda e in Piazza IV Novembre il 14 e il 16 Dicembre, venerdì 20 Dicembre è invece in programma il Brindisi all’esperienza che si terrà presso la Casa Protetta del comune umbertino. Dopodichè nella serata di sabato sarà invece in programma una manifestazione Il Villaggio e la Magia di Natale a cura dell’Amministrazione comunale.

Se il saggio di danza sarà in programma domenica 22 dicembre presso la Palestra delle Scuole Medie, subito dopo cena e diretto da Carmen Campana nelle serate del 23 e 24 Dicembre saranno invece in programma le manifestazioni denominate rispettivamente Arriva Babbo Natale che si terrà in Contrada San Giorgio e il Villaggio della Magia di Natale che si terrà invece in Contrada Sfaranda. Preludio alle serate danzanti del 25, 26 e 28 Dicembre le due serate consecutive dedicate alla Tombolata.

Nel primo caso sarà lo Juventus Club Gaetano Scirea ad organizzare l’evento, successivamente l’evento verrà replicato anche in contrada Sfaranda e organizzato dalla società calcistica che milita nel Torneo di Prima Categoria. Successivamente partirà il secondo ciclo di serate danzanti in programma il 31 Dicembre, l’1 e il 4 e il 5 Gennaio prima della manifestazione Aspettando la Befana che sarà in programma presso l’Aula Comunale giorno 6 Gennaio alle ore 18.

