Domenico Sammataro, di Tusa, titolare di SeRLab AMBIENTE, è il primo biologo in Italia ad adottare un innovativo e interattivo sistema di gestione 4.0 in cloud a supporto di aziende ed imprese.

Si tratta di una piattaforma che gestisce tutta la documentazione necessaria ad essere in regola con le normative europee in materia di sicurezza alimentare (H.A.C.C.P) e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008); questo servizio è rivolto alle imprese edili, alle attività commerciali della grande e piccola distribuzione, hotel, ristorazione e piccole attività commerciali (bar, pasticcerie, macellerie, panifici, etc.).

Lo rende noto l’Ordine Nazionale dei Biologi, attivamente impegnato, in particolare con la recentissima apertura della sede della delegazione regionale della Sicilia, per coadiuvare e sostenere i professionisti Biologi del settore ambiente, sicurezza aziendale, gestione dei sistemi Iso, BRC, IFS, Haccp, Sicurezza e controllo alimentare e merceologico, in un ottica di costante valorizzazione, su tutti i livelli dal pubblico al privato, la conoscenza piena delle competenze proprie ed uniche della professione.

Ecco come funziona il dispositivo:

Nell’Area Riservata viene caricato il Manuale di Autocontrollo con tutte le schede di registrazione, i risultati di tutte le analisi effettuate periodicamente (dai laboratori accreditati), e gli eventuali attestati riguardanti la formazione del personale alimentarista. È possibile compilare tutti i registri in pochi click, ed essi vengono automaticamente salvati nel cloud. La sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008) può essere gestita attraverso veloci e semplici azioni; caricando tutti i dati principali, il sistema riesce ad elaborare documenti e procedure finalizzate ad una efficiente implementazione della sicurezza, aumentando l’efficacia della comunicazione grazie anche ai dispositivi interattivi elaborati automaticamente dalla piattaforma.

