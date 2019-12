Accolta la richiesta di sospensiva della Tech, sospesa l’aggiudicazione settennale del servizio rifiuti

Milazzo – Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dalla Tech di Floridia, originaria aggiudicataria dell’appalto, contro la sentenza del Tar di Catania aveva assegnato la gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per i prossimi sette anni alla Caruter di Brolo.

I giudici amministrativi di secondo grado hanno sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, fissando per il mese di maggio 2020 l’ulteriore trattamento del procedimento. In virtù di tale pronuncia, il dirigente del 4° settore “Ambiente e territorio” del Comune, Tommaso La Malfa, ha revocato il precedente provvedimento che aggiudicava alla Caruter il servizio settennale di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti alla ditta di Brolo che doveva subentrare il prossimo 2 gennaio. In atto, il servizio viene svolto dalla ditta “Super Eco” di Cassino e andrà a scadere il 31 dicembre.

In attesa della definizione del procedimento presso il Cga, sarà necessaria una nuova manifestazione di interesse per individuare il gestore dell’appalto per il primo semestre del nuovo anno.

