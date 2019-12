Longi batte Belsitana e sale al terzo posto

Longi – Il Longi ha battuto in casa 2-1 la Belsitana, nella decima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone B.

La formazione del Longi ottiene un successo importante, che le permette di salire al terzo posto in classifica con 18 punti, a 5 lunghezze dalla capolista San Mauro Castelverde.

Nell’incontro odierno sono stati decisivi il solito Mattia Carcione, al nono gol stagionale, e Davide Santoro, alla sua terza rete nel torneo; inutile per gli ospiti il gol di Geraci.

Nel prossimo turno impegno proibitivo per il Longi, che affronterà in trasferta la prima forza del campionato San Mauro Castelverde.

L’Aluntina rimane saldamente in seconda posizione con 22 punti, grazie alla vittoria esterna 1-0 contro lo Sciara, con una conclusione dai 25 metri di Monastra. Il Tortorici è stato, invece, sconfitto in trasferta 3-1 dalla Dorothea Acquedolci, per via della doppietta di Pizzuto e della rete di Trassari.

Longi