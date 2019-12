L’oroscopo di mercoledì 18 dicembre 2019

Ariete: deporrete l’ascia di guerra in virtù di qualche chiacchierata in tutta tranquillità con il partner e magari con qualche amico in occasione di un’uscita divertente. Sarete attratti da alcuni cibi sfiziosi.

Toro: molto produttivi, sul piano pratico, in merito al vostro lavoro. La vostra creatività, ispirata da questo periodo di festività, sarà eccellente e remunerativa non solo per voi, ma anche per i vostri colleghi.

Gemelli: in miglioramento il lavoro e i progetti in essere. Saranno sicuramente premiate la vostra efficienza e la vostra velocità, soprattutto per quegli incarichi che necessitano dedizione e voglia di fare.

Cancro: molti ostacoli potrebbero darvi delle preoccupazioni e forse anche le vostre finanze potrebbero subire un ribasso. Dovrete essere più accorti, curando anche il dettaglio apparentemente trascurabile oltre che meno frettolosi.

Leone: romantici. Sarete inclini ad organizzare qualcosa di romantico come una cena o un appuntamento per ravvivare il fuoco della vostra relazione. La serata si concluderà all’insegna della passionalità.

Vergine: farete un investimento davvero utile per i mesi successivi. Potreste avere un piccolo calo nel vostro portafoglio, ma sicuramente sarà un acquisto per il quale non vi pentirete.

Bilancia: sarà una giornata che comincerà con il piede sbagliato a causa di un dissidio con il partner, per cui avrete bisogno di qualcuno che vi sproni a rilassarvi quanto più possibile. Fatelo in famiglia.

Scorpione: un calo delle energie vi costringerà al riposo, probabilmente forzato, dato che avrete un sacco di lavoro da sbrigare e delle pratiche da mettere in ordine. Il pomeriggio potrebbe essere abbastanza impegnativo.

Sagittario: sarete pronti per essere al top, magari rinnovando il vostro look oppure rimodernando la vostra casa o il vostro posto di lavoro. La positività vi darà anche alcuni spunti per le vostre idee lavorative.

Capricorno: molto affettuosi in famiglia. Avrete a che fare con delle problematiche familiari che sarete propensi a risolvere con quanta più calma e affetto possibili. Un amico vi aiuterà a superare qualche faccenda burocratica.

Acquario: la salute risulterà un po’ precaria per colpa di un malessere, fortunatamente passeggero. Converrà prendervi cura di voi stessi in modo più efficace, così da non rovinarvi le festività natalizie.

Pesci: ritroverete un amico con il quale avevate litigato, lo scopo sarà quello di ristabilire la vecchia amicizia andata perduta. L’impegno per poter riallacciare i ponti sarà gestito bene da entrambe le parti.

