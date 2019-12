Gli articoli più letti del 2019. Tante giovani vite spezzate. L’addio al collega e amico Sergio

Capo d’Orlando – Torna come da tradizione il racconto di un anno di articoli sul nostro quotidiano online. I servizi più letti del 2019 raccontati da 98zero. Purtroppo tanta cronaca anche quest’anno con tante, troppe, giovani vite spezzate da incidenti stradali in provincia di Messina.

E’ stato l’anno della scomparsa del collega e amico Sergio Granata, di tanti incidenti stradali, di arresti, di morti sul lavoro e della sparatoria di Ucria a ferragosto. La tragedia in Croazia che ha coinvolto turisti di Sant’Agata Militello e l’eruzione dello Stromboli.

Di seguito, nel dettaglio, i servizi più letti del 2019 pubblicati su 98zero.

05 Gennaio

Barcellona – La morte della giovane Mariaelena Maio sconvolge la città.

La notizia si è divulgata velocemente in città anche grazie ai social network, dove sono apparsi numerosi ricordi. Commossi e delicati. Come delicata era lei. Mariaelena Maio se n'è andata a 29 anni. Nel 2017 aveva coronato il suo sogno d'amore con il giovane marito. Impegnata nel sociale, impegnata in politica, un sorriso dolcissimo. Tutti la ricordano così. E così l'ha ricordata anche l'ex sindaco, Maria Teresa Collica.

07 Gennaio

Frazzanò – Aggredito un giovane dottore della guardia medica. Finisce in ospedale.

Un giovane medico in servizio presso la guardia medica Mirto – Frazzanò è stato aggredito nella notte. Ancora da chiarire le dinamiche dell'accadatuo e sono i Carabinieri a seguire le indagini.

10 Gennaio

Caronia – Tragedia a Caronia. Muore un 15 enne in un incidente

Scivola con lo scooter e va a sbattere contro una ringhiera, muore un quindicenne di Caronia. A perdere la vita, Mattia Calcavecchia che, nel violento impatto, nonostante indossasse il caso protettivo sarebbe morto sul colpo.

31 Gennaio

Brolo – Sospetto caso di meningite a Brolo per un bambino di 5 anni in coma farmacologico

Ricoverato all'Ospedale Garibaldi di Catania in condizioni serie il bambino di soli 5 anni colpito, sembra dopo i primi accertamenti, da meningite. La vicenda, per fortuna, ha avuto un lieto fine ed il bambino brolese si è ripreso dopo le cure. A Brolo intanto incontri tra genitori, insegnanti e medici per la profilassi.

11 Febbraio

Capo d’Orlando – Nasce a Capo d’Orlando una nuova società per il collegamento con le Eolie. Una motonave di moderna concezione.

E' nata, dall'iniziativa di imprenditori, operatori nel settore turistico e investitori privati, la Eolian Shipping Cruises s.r.l., società che si occuperà di collegamenti con le Isole Eolie.

11 Febbraio

Gioiosa Marea – Muore in un incidente stradale in Lombardia una giovane 25enne originaria di San Giorgio

San Giorgio di Gioiosa Marea in lutto per la morte di Chiara Venuti, la 25enne deceduta a seguito di un terribile schianto stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

12 Febbraio

Messina – Pensionato trova buoni per 1,5 milioni di euro nella spazzatura e ne diventa titolare

Gaetano Cannavò è stato attratto da alcuni vecchi documenti gettati nella spazzatura vicino a un cassonetto, e ha controllato. E' stato così che il pensionato 83enne di Messina ha scoperto un tesoro in buoni fruttiferi emessi negli anni Trenta e Quaranta: il valore attuale supera il milione e mezzo di euro.

27 Febbraio

Milazzo – Incidente sull’asse viario di Milazzo. Il gesto eroico di Claudio Puglisi che ha salvato la vita ad un 74enne.

Due auto, una Fiat 600 e una Renault Megane, si sono scontrate e dalla 600 è fuoriuscito del carburante che l'ha mandata in fiamme. L'anziano alla guida della Fiat, sotto shock, non usciva dall'auto, ormai circondata dal fuoco, per mettersi al sicuro. A salvargli la vita è stato un giovane di Pace del Mela.

04 Marzo

Tortorici – Impiegata delle Poste si barrica in ufficio e sventa una rapina a Tortorici.

E' stata l'impiegata dell'ufficio postale oricense che, con coraggio, è riuscita a sventare una rapina. E' accaduto la mattina verso le 9.30.

08 Marzo

Sant’Agata Militello – Incidente sulla A20 tra Sant’Agata Militello e Rocca di Capri Leone.

Un incidente si è verificato lungo l'Autostrada A 20, in direzione Messina, all'interno della galleria " Grillo", fra Sant'Agata Militello e Rocca di Capri Leone.

13 Marzo

Rocca di Capri Leone – Abusava di una minore amica di famiglia. Arrestato dalla Polizia di Capo d’Orlando

La Polizia di Stato scopre una triste storia di abusi ai danni di una minore. A procedere il Commissariato di Capo d'Orlando diretto e coordinato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Patti.

25 Marzo

Santo Stefano di Camastra – Studentessa stefanese si toglie la vita a Palermo lanciandosi dal balcone.

Suicidio al Villaggio Santa Rosalia di Palermo, studentessa di Santo Stefano di Camastra si lancia dal balcone e muore sul colpo.

01 Aprile

Capo d’Orlando – Bambina di 11 anni viene prelevata a scuola da due persone senza l’autorizzazione dei genitori. La polizia risolve il delicato caso.

Una storia incredibile che si è conclusa con un lieto fine grazie alla prontezza degli agenti del commissariato di Polizia di Capo d'Orlando e alla collaborazione con la Polizia Stradale e la Questura di Messina.

08 Aprile

Rocca di capri Leone – Incidente sulla A20 tra Rocca e Brolo. Ferito trasportato all’ospedale di Sant’Agata.

Un incidente, sembra autonomo, si è verificato nel pomeriggio sulla A20 tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Brolo.

16 Aprile

Patti – Grave ma non in pericolo di vita il 42enne di Patti. Illesi moglie e figlia.

M.G., 42enne imprenditore nel campo della nautica, coinvolto nell'incidente autonomo mentre guidava la sua Bmw X5 sulla A20 Messina – Palermo all'ingresso della galleria Cicero tra Patti e Brolo.

29 Aprile

Reitano – Precipita dal balcone mentre effettuava dei lavori, in prognosi riservata un 47enne.

L'uomo, su una scala, intento ad effettuare delle riparazioni domestiche, nel balcone della propria abitazione, di via Dante , nella frazione di Villa Margi, nel pomeriggio di sabato scorso è volato accidentalmente giù dal balcone, riportando numerose lesioni.

02 Maggio

Capo d’Orlando – Gino Paoli: “Ecco come è nata Sapore di sale”. Un racconto incredibile su Capo d’Orlando.

Il famoso cantautore Gino Paoli, ospite della trasmissione "Parole" di Massimo Gramellini su Rai3, ha raccontato nei dettagli come è nata una delle sue canzoni più note "Sapore di sale".

07 Maggio

Messina – Giovane 24enne muore in incidente stradale.

Ha perso la vita in un incidente mortale lunga la Consolare Pompea una ragazza di 24 anni.

15 Maggio

Capo d’Orlando – Muore Sergio Granata. Una perdita enorme per la comunità

Si è spento dopo qualche giorno di coma il giornalista professionista e direttore di Antenna del Mediterraneo Sergio Granata. Un collega, un amico

27 Maggio

Patti – Rinvenuto corpo senza vita di un 16enne a Patti all’interno dell’ex fabbrica Caleca.

Il corpo di un giovane 16enne è stato ritrovato senza vita all'interno dell'ex fabbrica Caleca a Patti Marina.

28 Maggio

Capo d’Orlando – Rifugiato aggredisce poliziotto di Capo d’Orlando e gli trancia l’anulare. E’ successo a Torino.

E' Lorenzo Galipò il poliziotto ferito. E' stato sottoposto ad un intervento al CTO di Torino. Il Ministro Salvini: "Chi delinque sarà espulso".

6 Giugno

Patti – Rimane folgorato mentre lavora in una piscina

Folgorato dalla corrente elettrica mentre effettua alcuni lavori di manutenzione in una piscina. È quanto accaduto a Patti ad un 57enne, rimasto ustionato dopo essere venuto a contatto con dei cavi elettrici mentre stava lavorando ai bordi di una piscina.

16 Giugno

Sant’Agata Militello – Incidente mortale. Muore Concetta Gentile, assistente amministrativa

Tragedia del sabato sera, intorno alle 2 di notte, in località Giancola, lungo la strada provinciale 162. A perdere la vita Concetta Salvatrice Gentile, assistente amministrativa dell'istituto tecnico industriale " E. Torricelli", appena uscita da un lido insieme al marito, dopo avere trascorso la serata in compagnia di amici.

18 Giugno

Messina – Incidente mortale sulla Consolare Pompea. Vittima una 20enne.

Stavano rientrando a casa dopo aver festeggiato il compleanno di una di loro. Ma all'improvviso qualcosa è andato storto.

19 Giugno

Caronia – Punto da un calabrone entra in shock anafilattico. Salvato dal 118

Ha rischiato di morire per la puntura di un calabrone, ventiseienne di Caronia salvato dagli operatori del 118.



03 Luglio

Stromboli – Un milazzese è morto nelle violente eruzioni di Stromboli. Un altro sarebbe ferito

Un giovane milazzese di 35 anni, Massimo Imbesi ha perso la vita, mentre un suo amico è rimasto ferito mentre si trovavano sul versante dello Stromboli in eruzione.

11 Luglio

Sant’Agata Militello – Angelo e Giuseppe , gemelli da record: 100 e lode al liceo scientifico e classico “ Sciascia – Fermi” di Sant’Agata Militello.

Maturità, a Sant'Agata, festa doppia in casa Elmo per due gemelli: 100 e lode per entrambi.

18 Luglio

Capo d’Orlando – Grave incidente sulla A20 a Capo d’Orlando. Auto trafitta da guardrail.

Un grave incidente si è verificato intorno alle 6.30 sulla A20 direzione Palermo all'altezza di contrada Piscittina.

26 Luglio

Capo d’Orlando – È morto Aldo Casilli patron del Festival dei Nebrodi.

È deceduto un monumento orlandino, è morto Aldo Casilli. Da tempo lottava tra cure ed ospedali. Ieri sera se ne è andato Aldo Casilli, patron del Festival dei Nebrodi, manifestazione canora più longeva del sud Italia, giunto alla 34esima edizione.

28 Luglio

Sant’Agata Militello – Catturato esemplare di pitone a Sant’Agata Militello.

Grazie alla segnalazione di un ragazzo, Andrea Amata, è stato individuato e catturato , un grosso esemplare di pitone, che rappresentava un enorme pericolo per la collettività.

08 Agosto

Furnari – Andrea non c’è più, i dettagli della tragedia di Tonnarella.

Un diciassettenne catanese si tuffa in mare e muore. A perdere la vita, Andrea Mudò, originario di Paternò, in vacanza con amici e familiari, scout del gruppo Agesci Paternò 4°.

13 Agosto

Sant’Agata Militello – Tragedia in Croazia. Muore 57enne santagatese. Altri intossicati, anche il Sindaco.

Un gruppo di santagatesi in vacanza in Croazia, sarebbero stati colti di malore, presumibilmente per un' intossicazione dovuta al gas del caicco, mentre erano a bordo di una barca. A perdere la vita il 57 enne Eugenio Vinci, che avrebbe sbattuto la testa e sarebbe stato trovato in bagno privo di vita.

15 Agosto

Ucria – Sparatoria in pieno centro ad Ucria. Due morti. Individuato killer.

Secondo le prime ricostruzioni, due uomini sarebbero morti in seguito ad una banale lite avvenuta per un parcheggio nel comune nebroideo nella sera di Ferragosto.

20 Agosto

Capo d’Orlando – Attori e manager al porto di Capo d’Orlando.

Salvo Ficarra ha trascorso piacevoli ore al Capo d'Orlando Marina ma anche Oliver Francois, membro del "group executive council" di FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

24 Agosto

Messina – La vita spezzata della giovane Aurora. Viaggiava sullo scooter guidato dal fratello.

Aurora De Domenico, 14 anni che tra qualche settimana sarebbero diventati 15, viaggiava da passeggera a bordo dello scooter, un Honda CP 125 R, guidato dal fratello Alberto, 17 anni. Illeso il conducente della Peugeot 206 Station Wagon, un ventenne messinese.

06 Settembre

Capo d’Orlando – Poteva mancare Samara a Capo d’Orlando? Eccola.

Una sorta di tour della provincia ma mancava ancora la tappa Capo d'Orlando. Anche il comune paladino adesso ha la sua Samara, avvistata in zona LOC, come si nota da questa foto postata su Instagram.

23 Settembre

Cesarò – Da Huston a Cesarò per festeggiare 25 anni di matrimonio nello stesso luogo dove si sposarono i genitori di Joe.

Grande festa per le nozze d'argento dei coniugi italo americani Cantali , a distanza di 66 anni hanno rinnovato le promesse d'amore nella stessa chiesa in cui si sposarono i genitori.

28 Settembre

Milazzo – Incidente mortale Milazzo. La commovente lettera del prof di Religione di Claudio.

Ancora una vita strappata dal nero asfalto. Quella di Claudio Lo Verde è stata spezzata a soli 17 anni, in una giornata di fine settembre. Claudio stava rientrando a Villafranca tirrena dopo la scuola che frequentava a Milazzo. Faceva parte della VB Elettrotecnica all'istituto Majorana.

28 Settembre

Capo d’Orlando – Da Capo d’Orlando ad addetto stampa della Farnesina. L’ascesa professionale di Peppe Marici.

Appena maggiorenne commentava gli eventi sportivi nella redazione dell'emittente televisiva orlandina, oggi segue il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio a New York da addetto stampa della Farnesina.

17 Ottobre

Capo d’Orlando – Grave incidente sulla statale a Capo d’Orlando. Coinvolte tre auto – Le foto

Un violento scontro tra due auto si è verificato sulla strada statale 113 all'altezza di San Gregorio. Una terza nel tentativo di evitare le vetture coinvolte nel sinistro ha subito danni dopo qualche testa coda.

23 Ottobre

Caronia – Trovato il medico disperso sui Nebrodi. E’ vivo e cosciente!

E' stato ritrovato vivo il medico messinese disperso da venerdì scorso tra i boschi dei Nebrodi.

25 Ottobre

Sant’Angelo di Brolo – Tragedia Ospedale Patti. Il Sindaco di Sant’Angelo: “Lutto cittadino per i funerali”

Angelina Pintaudi di 38 anni di Sant'Angelo di Brolo in gravidanza del secondo figlio è deceduta nell'Ospedale di Patti durante il parto.

31 Ottobre

Sant’Agata Militello – Suora accusa forti dolori all’addome, trasportata in ospedale scopre di essere incinta.

È accaduto in un comune dei Nebrodi. Una suora, lamentando dolori insopportabili all'addome, si sarebbe fatta accompagnare all'ospedale di Sant'Agata Militello per essere visitata. Sottoposta a tutte le analisi e cure del caso, i medici con grande stupore hanno scoperto che la religiosa era in stato di gravidanza.

10 Novembre

Milazzo – È morto Miah il venditore di rose di Milazzo.

Miah non ce l'ha fatta. Il venditore di rose che con la sua simpatia era diventato parte integrante della movida milazzese è morto questa mattina al Policlinico di Messina.

14 Novembre

Brolo – Imprenditore denuncia suoi aguzzini. Arrestati per usura a Brolo e Messina

A Brolo e Messina, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ed una agli arresti domiciliari a carico del 42enne Calabrò Fortunato, domiciliato a Brolo, e del 53enne messinese Chiaia Franco, ritenuti responsabili di usura pluriaggravata in concorso, nonché, il solo Calabrò, di estorsione, lesioni personali e rapina.

20 Novembre

Rocca di Capri Leone – Giovane padre muore e dona gli organi. La famiglia: “Un ultimo gesto di altruismo, come avrebbe voluto Rosario”

Un grande atto di altruismo, di amore e di generosità, che dà speranza a tante persone, che vivono malattie difficili per le quali l'unica àncora di salvezza è il trapianto. Questo atto arriva dal grande cuore di Laura, moglie di Rosario Pidalà, di 45 anni, venuto a mancare lunedì scorso per un malore improvviso.

22 Novembre

Milazzo – Fiamme alla stazione di Milazzo. Cinque auto avvolte da un incredibile incendio

Sono almeno cinque le auto completamente distrutte dalle fiamme alla stazione ferroviaria di Milazzo.

06 Dicembre

Sant’Agata Militello – E’ giallo sul ritrovamento di un uomo con un coltello conficcato nello stomaco a Sant’Agata Militello.

E' giallo sul ritrovamento di un uomo di 52 anni stamattina con un coltello conficcato nello stomaco, indagano i carabinieri.

12 Dicembre

Milazzo – E’ un musicista di Milazzo la vittima dell’incidente sulla A20.

La vittima dell'incidente mortale verificatosi all'alba sulla A20 è un musicista di 31 anni, Claudio Paci, che stava tornando a casa a Milazzo.

21 Dicembre

Messina – Ritrovato senza vita nei bagni del Policlinico di Messina un 83enne di Barcellona scomparso da 5 giorni

Non si avevano più sue notizie da cinque giorni. Da quando si era allontanato per recarsi al Policlinico dove stamattina è stato trovato senza vita.

23 Dicembre

Capo d’Orlando – Lidi distrutti, mare sulla strada, imbarcazioni devastate. La mareggiata causa danni ingenti a Capo d’Orlando.

Il mare continua ad ingrossarsi favorito dalle raffiche di vento che raggiungono anche i 60 km/h.

